Bollo auto e CANONE Rai, come si fa a non pagare le due tasse

Per non pagare le tasse bisogna che sussistano determinate condizioni, come nel caso del canone Rai e del bollo auto che sono le più odiate.

Proprio per questo motivo bisogna fare il punto della situazione, in modo anche da evitare delle sanzioni e problematiche con lo Stato e con le regioni.

Canone RAI: gli unici modi per non pagare

Per quel che concerne il canone Rai, è chiaro il discorso: possono non pagare solo alcune categorie. Questa tassa, che è uguale per tutte le famiglie in Italia, può essere evitata da chi ha compiuto 75 anni e non supera la soglia di reddito annuale di 8000 €.

Lo stesso vale anche per chi è titolare di un’invalidità di un certo grado e per chi non possiede una televisione o una radio che ricevano i canali satellitari in casa.

Bollo auto come il canone: si può non pagare, ecco come

La prima condizione utile per non pagare il bollo invece, è quella di avere la legge 104: in quel caso l’utente è esentato dal pagamento del bollo auto. La seconda consiste nel possedere un mezzo storico che non è contemplato nel pagamento del bollo auto.

Le nuove leggi prevedono anche che chi possiede un’auto elettrica venga esentato per i primi cinque anni di possesso. In Lombardia e in Piemonte la situazione cambia vertiginosamente in quanto l’esenzione è perpetua. Anche chi possiede un veicolo ibrido può assolutamente beneficiare di determinate condizioni.

Giunti alle conclusioni, è chiaro che le tasse vanno pagate ma che in questo caso si possono anche evitare. I modi sono abbastanza chiari ed esclusivi purtroppo, ma c’è anche un comune denominatore da non perdere assolutamente di vista: non bisogna per nessun motivo infrangere la legge. Chi vuole evitare di pagare canone e bollo deve avere le condizioni giuste per farlo, altrimenti si potrebbe incorrere in sanzioni molto alte.