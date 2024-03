TIM DOMINA a marzo 2024, le offerte Power arrivano a 150GB

Ancora una volta la sorpresa da parte di TIM è arrivata: sono di nuovo disponibili le Power. Entrambe le offerte, che hanno fatto la storia recente del gestore, offrono molti contenuti e prezzi incredibili.

Entrambe le offerte sono disponibili solo ed unicamente per alcuni utenti ben precisi. La volontà di Vodafone è di attaccare le fazioni più forti, ovvero quella che comprende tutti i gestori virtuali e quella di Iliad. In poche parole dunque, le due Power sono disponibili solo ed unicamente per chi proviene da questi gestori e per nessun altro.

TIM, queste due sono le migliori offerte: ecco le Power fino a 150 giga

Quando TIM si applica, c’è poco da fare per la concorrenza: è impossibile fare meglio. Il colosso anglosassone mette a disposizione questa Power Iron con un prezzo di 6,99 € mensili comprendendo tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G per la navigazione sul web.

L’altra soluzione che offre TIM per battere la concorrenza in questo caso è la migliore delle due. Con un prezzo mensile di 7,99 €, questa Power Supreme Web Easy include al suo interno il meglio. Ogni mese infatti è ecco messaggi e minuti illimitati verso ogni numero fisso e mobile in Italia e in Europa.

La vera sorpresa, un vero vantaggio targato TIM, viene offerto direttamente dal gestore: il primo mese infatti non va pagato, in quanto offerto dall’azienda. Un mese gratis e si comincia a pagare dal secondo: non c’è nulla di meglio.

Si nota dunque come TIM voglia prendere di nuovo il sopravvento su tutti gli altri gestori del panorama mobile. Stavolta sarà molto più complicato in quanto rispetto al passato i gestori virtuali hanno acquisito molte più conoscenze e soprattutto molto più pubblico. Il provider italiano però non si dà per vinto e infatti con le sue Power potrebbe rapidamente ristabilire le vecchie gerarchie.