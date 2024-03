WhatsApp, gli utenti possono fare domande all'INTELLIGENZA artificiale

I continui aggiornamenti di WhatsApp stanno allietando gli utenti che sanno benissimo di trovarsi nel miglior periodo della celebre applicazione. Tra quelle di messaggistica istantanea è questa la piattaforma più in cambiamento del momento e lo ha dimostrato anche durante la fine del 2023. Nelle ultime ore sono arrivate nuove evidenze di un nuovo aggiornamento che riguarda almeno per il momento solo il canale beta riservato agli utenti Android.

La nuova versione 2.24.7.14 risulta già disponibile all’interno del Play Store per coloro che sono iscritti al programma e che vogliono scaricarla. Ma cosa c’è al suo interno di tanto interessante? È stata appena introdotta una funzione che in realtà è ancora in fase di sviluppo di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Questa integrazione riguarda l’arrivo di Meta AI, intelligenza artificiale alla quale gli utenti in futuro potranno formulare domande.

WhatsApp: arriva ufficialmente Meta AI nella versione beta per Android

La celebre intelligenza artificiale era stata già vista a novembre all’interno di una versione beta per WhatsApp. Ora sembrerebbe essere via di continuo sviluppo con un’accelerata decisa data dagli ingegneri che hanno dunque lanciato una nuova versione.

Sembra esserci la possibilità di formulare delle domande direttamente utilizzando la barra di ricerca, accelerando quindi il procedimento. Prima era necessario andare nei contatti e selezionare l’assistente Meta AI manualmente per riuscire ad accedervi. Una volta aperta l’intelligenza artificiale, compaiono sopra alla tastiera diversi suggerimenti interessanti che possono aiutare l’utente nella formulazione della sua domanda.

Tutto questo aiuta a risparmiare tempo ma anche ad avere una panoramica generale su quello che sarà il futuro prossimo di WhatsApp. L’annuncio arrivò ufficialmente a settembre 2023, con tante voci che si susseguirono a partire da quel momento. Oggi tutto sembra sempre più vicino: gli utenti possono già provare cosa significa usare Meta AI ma solo su Android per il momento.