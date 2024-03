Truffa PHISHING nascosta nei messaggi: il link che vi ruba i soldi

Anche questa volta il mondo del web trema per via di una truffa pericolosissima. A finire nel mirino sono dei poveri malcapitati tramite i loro indirizzi e-mail. Questi si ritroverebbero a concedere senza saperlo le loro credenziali più sicure e soprattutto i dati delle carte di credito.

Fate molta attenzione, c’è un messaggio che potrebbe sembrare invitante ma è una truffa

“Sono Marina, una studentessa del 1° anno e voglio confessarti che mi piaci davvero tanto, e mi piacerebbe conoscerti meglio 😉 Ultimamente sto studiando molto e vorrei rilassarmi un po’, mi annoio molto da sola.

Ho avuto il tuo indirizzo email da una mia amica che ti conosce, mi ha anche mostrato un paio di tue foto e mi sei piaciuto molto.

Penso che tu ed io possiamo divertirci e, ad essere sincero, sono pronto a regalarti una serata romantica, possiamo affittare una camera d’albergo e conoscerci meglio 🙂 Ho un profilo su un sito di incontri e ci sono tutte le informazioni di contatto su di me, quindi è meglio scrivermi lì. Vai lì, ti aspetto già lì nella chat online

Ecco il mio profilo:”

Dopo quei due punti abbiamo ovviamente provveduto ad estromettere dal testo il link truffa vero e proprio. Da lì parte infatti l’inganno, con gli utenti che cominciano a compilare un form secondo loro utile per l’iscrizione al sito di incontri necessario per conoscere la presunta ragazza mittente del messaggio.

In questo modo dunque vengono trafugati i dati personali e talvolta anche quelli delle carte di debito e di credito. Fare attenzione è obbligatorio e ci sono anche dei metodi per scoprire quando si tratta di una truffa.

Innanzitutto bisogna fare molto caso al testo, scritto spesso in italiano sbagliato come in questo caso. C’è un altro indicatore molto importante che corrisponde all’indirizzo e-mail del mittente: dopo la @ ci sono infatti lettere a caso o nomi di domini mail strani. Cercate di fare attenzione per non avere guai più grossi.