L’operatore telefonico PosteMobile dispone al momento di un catalogo notevole di offerte di rete mobile. Una di queste è PosteMobile Wow Days 50. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che ora è stata ulteriormente prorogata. Quest’ultima sarebbe infatti dovuta essere disponibile soltanto fino allo scorso 24 marzo 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile, l’operatore proroga la sua offerta PosteMobile Wow Days 50

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di prorogare una delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata PosteMobile Wow Days 50. L’offerta sarebbe dovuta terminare lo scorso 24 marzo. Ora, però, gli utenti potranno ancora attivarla per un altro mese.

Tutti gli interessati potranno infatti attivare questa super offerta fino al prossimo 30 aprile 2024. Si tratta quindi di una lunga proroga di un mese e che renderà felici gli utenti. L’offerta PosteMobile Wow Days 50 include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati (validi per navigare con connettività 4G+, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Con questa offerta, saranno poi attivati anche altri servizi di reperibilità. Tra questi, sono inclusi i servizi Richiama Ora, Ti Cerco e l’hotspot. PosteMobile Wow Days 50 sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tuttavia, sembra che l’operatore abbia deciso di non rendere disponibile questa offerta a tutti i suoi già clienti.

Ricordiamo che al momento sono comunque disponibili anche altre offerte dell’operatore, tra cui PosteMobile Creami Extra Wow 50X2. Quest’ultima offerta arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di soli 8 euro al mese.