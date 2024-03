Il colosso sudcoreano Samsung aveva intenzione di annunciare una versione rinnovata di uno dei suoi tablet di punta degli utlimi anni. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite in versione 2024. Nel corso delle ultime ore, quest’ultimo è stato silenziosamente svelato . Dopo quattro anni dall’arrivo del suo predecessore, ora è arrivato il momento di vedere un nuovo modello. Ecco qui di seguito le caratteristiche.

Samsung svela ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Il tablet di fascia media di casa Samsung ha subito una rinfrescata. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso sudcoreano ha svelato ufficialmente il suo nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite in versione 2024. Rispetto al suo predecessore, la differenza sostanziale risiede nelle prestazioni. L’azienda ha infatti deciso di adottare un nuovo processore.

Al momento non sappiamo di quale soc si tratta. Sappiamo però che è un processore octa core da 2.4GHz e 2.0GHz. Potrebbe trattarsi del soc Exynos 1280, ma per il momento non c’è la conferma da parte dell’azienda. Altra differenza è poi ovviamente il software. A bordo del nuovo modello è infatti presente l’ultima release Android 14 con l’interfaccia utente One UI in versione 6.1.

Per quanto riguarda il resto, non ci sono novità di rilievo. La parte frontale del tablet è occupata da un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 10.4 pollici. Sul retro la backcover è realizzata in metallo ed è disponibile in diverse colorazioni, fra cui Pink, Green e Black. Tra le altre caratteristiche, troviamo poi una batteria da 7040 mah, il supporto alla S Pen e diversi tagli di memoria. Non mancano ovviamente svariate funzioni molto utili per utilizzare questo dispositivo anche e soprattutto in ambito scolastico.

Per il momento, comunque, l’azienda sudcoreana non ha comunicato i prezzi e la disponibilità sul mercato del nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024.