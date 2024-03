In Uttar Pradesh, nell’India settentrionale, un uomo ha compiuto un’impresa tanto strana quanto eccezionale, trasformando la sua macchina in un elicottero. La storia però non ha avuto il lieto fine sperato dal suo costruttore: le autorità hanno provveduto, infatti, al sequestro immediato del velivolo, chiamato “elicottero da auto”, e hanno inflitto al suo bizzarro costruttore una multa di 2.000 INR indiani (circa 20 euro).

L’elicottero da auto

La conversione di una vecchia Maruti Suzuki WagonR in un elicottero è stata un’impresa che ha richiesto ben due mesi di lavoro e un investimento di circa 250.000 INR (poco meno di 3.000 euro). Il processo ha previsto l’installazione di una pala del rotore elicottero sul tetto dell’auto. E’ stata aggiunta poi una grande coda in metallo sulla parte posteriore del veicolo, conferendogli così il design di un elicottero vero e proprio.

Nonostante l’audacia e la creatività dimostrate nella realizzazione di questa singolare creazione, l’intoppo si è verificato quando quest’auto si è scoperta essere assolutamente illegale. L’intenzione di Ishwar Deen, il proprietario del mezzo, era quello di utilizzare l’elicottero principalmente per eventi ed evitare l’utilizzo su strada, ma le normative vigenti non consentono tale pratica.

Dietro questa straordinaria impresa si celava anche un intento più pratico: Deen aveva infatti pianificato di noleggiare l’elicottero per feste di matrimonio al fine di ottenere un reddito in più per sostenere la propria famiglia. Un tentativo, purtroppo, non supportato dalla legge. Resta comunque l’idea e l’impresa compiuta degna di nota.

Dall’oriente all’occidente

Anche Robert Downey Junior, il famoso attore hollywoodiano, si è interessato al mondo dei Restomod. Nel programma di HBO Max intitolato “Downey’s Dream Cars”, in cui figurava come presentatore, venivano trasformate auto classiche con motore a benzina in vetture elettriche. Il programma ha incluso progetti come le Porsche 993 di Lab Eleven e una versione fuoristrada della Panda Restomod.

Sempre tornando in Occidente, non è di molto tempo fa il progetto di un youtuber che trasformò una Tesla Model S in un Kart ad alte prestazioni. Il processo fu più complicato del previsto, ma il risultato fu incredibile: data la leggerezza del mezzo alimentato dal potente motore della Model S, l’accelerazione del mezzo è un qualcosa di devastante.