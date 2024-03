Fin troppo spesso ci si ritrova a leggere di nuove truffe online che minano alla sicurezza di dati personali e portafogli di milioni di utenti. Criminali e cybercriminali, purtroppo, continuano ad ideare nuovi ed ingegnosi trucchi per perpetuare le loro truffe e trovare nuovi modi per ingannare le loro malcapitate vittime. È proprio questo quello che sta succedendo con una delle più recenti frodi che si sta diffondendo tra gli utenti. La truffa ha inizio con una telefonata da parte di alcuni presunti Carabinieri che cercano di convincere la persona contattata della presenza di una situazione di pericolo per cui è necessario spendere dei soldi. Ovviamente, nulla di tutto questo è vero e dopo essere caduti nella trappola dei malviventi le vittime si ritrovano derubate del loro denaro. Ma come è strutturato questo inganno?

Si diffonde una nuova truffa telefonica

Per riuscire a comprendere come viene condotta la nuova frode telefonica, abbiamo la testimonianza di un volto ormai più che noto. Si tratta di Benedetta Rossi, famosa per il programma “Fatto In Casa da Benedetta”. Sui suoi profili social, la food blogger ha condiviso l’esperienza traumatica della zia, vittima di truffa.

La Rossi ha condiviso con i suoi fan un video, girato in compagnia della zia, in cui viene raccontato l’accaduto. La donna ha spiegato che i truffatori si sono spacciati per dei Carabinieri che l’avevano telefonata per informarla di un incidente che aveva coinvolto suo figlio. I malfattori conoscevano abitudini e dati concreti, che hanno convinto la loro vittima di star dicendo la verità. I presunti Carabinieri hanno finto un arresto e hanno chiesto alla zia di Benedetta di preparare in una busta dei soldi per pagare la cauzione per far uscire di prigione il ragazzo.

La donna spaventata ha seguito alla lettera le istruzioni. Solo dopo averlo fatto e aver consegnato i soldi si è resa conto del tranello e di essere caduta vittima di una truffa. Quello che è successo alla zia della food blogger è solo uno dei tanti casi che capitano ogni giorno. Per non cadere in trappola è necessario, in casi analoghi, prestare estrema attenzione. È importante verificare sempre prima la veridicità di quello che ci viene detto a telefono e una volta capito che si tratta di una truffa bisogna interrompere subito i contatti con i truffatori e avvisare le autorità competenti.