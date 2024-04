Samsung Galaxy S24 è lo smartphone che tutti vogliono e desiderano, un prodotto estremamente completo che può avvicinare la maggior parte dei consumatori verso i top di gamma dell’azienda sudcoreana, mettendo a disposizione prestazioni al top al giusto prezzo finale di vendita.

La via più breve per raggiungere l’acquisto, risparmiando al massimo, consiste nell’affidarsi ad Amazon, per riuscire ad acquistare un dispositivo che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che risulta essere facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna. Tutto questo per riuscire comunque a godere di un dispositivo che dispone di un ampio display da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+, un Dynamic AMOLED 2X, che convince sin da subito con una qualità superiore al normale.

Samsung Galaxy S24: un prezzo da urlo su Amazon

Uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi è stato applicato sul Samsung Galaxy S24, su Amazon al giorno d’oggi può essere vostro con un listino di 929 euro, che è stato ridotto dall’azienda americana del 14%, fino a raggiungere il valore finale di soli 799 euro. A rendere l’acquisto ancora più semplificato ci pensa il coupon che è possibile applicare direttamente in pagina, inserendo la stringa GALAXY150 si avrà diritto ad uno sconto ulteriore di 150 euro, fino ad arrivare al valore finale di soli 649 euro. L’ordine lo potete completare qui.

Il comparto fotografico è sicuramente ai massimi livelli sul top di gamma di casa Samsung, nello specifico parliamo di ben tre sensori posteriori, capitanati dal principale da 50 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un ultra grandangolare ed un teleobiettivo, per poter godere della massima versatilità in fase di utilizzo. Ciò che rende lo smartphone eccellente è sicuramente la presenza dell’intelligenza artificiale, capace di ampliare ancora di più l’usabilità di un prodotto di per sé eccellente.