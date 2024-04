Quando parliamo di dispositivi da gioco portatili vengono in mente numerosi device tra cui spicca senza alcun dubbio Steam Deck, Il quale però non è l’unico ad animare il mercato, abbiamo infatti altri dispositivi mossi da Windows 11, un esempio sono Legion Go e Asus Rog Ally, dei dispositivi portatili con all’interno il sistema operativo di casa Microsoft.

Il dispositivo di proprietà di Asus sembra per un intenzionato assegnare un piccolo passo in avanti che potrebbe però sconvolgere il mercato, sembra infatti in arrivo un aggiornamento che farà la differenza dal punto di vista dell’esperienza d’uso nevi videogiochi migliorando in modo importante l’fluidità durante le sessioni di gioco.

Arriva una nuova tecnologia

Come annunciato dalla compagnia stessa e in fase di roll out un nuovo aggiornamento che andrà ad introdurre sulla consolle da gioco portatile Fluid Motion Frames di AMD a livello di driver.

La tecnologia in questione e sostanzialmente un modello di upscaling che offre le analoghe funzioni di Radeon Super Resolution in tema di frane generati , la differenza risiede nel fatto che adesso non sarà più compito degli sviluppatori aggiungere tale possibilità in modo specifico nei propri videogiochi, dal momento che quest’ultima sarà presente di default a livello driver grazie appunto a tale aggiornamento, ciò consentirà la generazione di frames aggiuntivi ad alta risoluzione per migliorare il frame rate dei videogiochi durante la loro esecuzione.

Chiaramente saranno presenti dei limiti qualitativi legati al fatto che si tratta di una tecnologia generica e non di un qualcosa di ottimizzato per il singolo videogioco, ciò non toglie che sarà interessante notare l’impatto sull’esperienza video ludica dal momento che i dispositivi mossi da Windows 11 hanno goduto di prestazioni inferiori rispetto a quelli basati su SteamOS, questo a causa del maggior impiego di risorse dedicato anche al sistema operativo e le sue altre funzionalità.