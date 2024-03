Con la TRUFFA di marzo sono scomparsi i soldi dai conti correnti

Purtroppo una truffa è stata in grado di rubare dati e soldi a diversi utenti italiani in queste ultime ore. Con un testo scritto ad arte inviato tramite e-mail a moltissimi malcapitati, i truffatori sono riusciti a fargli credere di essere corteggiati da una donna.

Il messaggio scritto in basso è chiaro quanto basta: l’invito ad iscriversi ad un sito di incontri è palese, anche se il sito effettivamente non esiste. L’obiettivo sono i dati personali ma anche quelli delle carte di credito.

Un caso di truffa molto particolare, con questa e-mail gli utenti hanno perso dati e soldi

“Ti guardo e capisco che voglio davvero conoscerti! Mi chiamo Lyanna.

Sono appena tornato a casa da una dura giornata di lavoro e sono stanca da morire!

C’è così tanta tensione qui che non posso passare un secondo senza avere qualcuno a casa con me!

Voglio che tu mi tocchi e poi mi afferri e mi possiedi!

Non preoccuparti, mi piace quando gli uomini sono scortesi con me. Tutto quello che voglio è che la mia serata sia felice!

Dai, VIENI DA ME! Il mio profilo è a questo indirizzo Pussy-Lyanna, registrati.

Guarda la montagna delle mie foto sexy e il tuo appetito non conoscerà limiti e la chat video ti aiuterà a comunicare.

Non vedo l’ora…“.

Purtroppo molte persone di fronte ad un messaggio del genere si sono ritrovate a crederci. Magari la loro solitudine e soprattutto l’essere totalmente disabituati a frequentare il web, li ha portati nel baratro. La truffa infatti agisce soprattutto ai danni di coloro che non sono avvezzi a tali tipologie di messaggi.

Il link finale che si trova alla fine del messaggio, che ovviamente abbiamo provveduto ad omettere, porta tutti a compilare un form. È in questo modo che i dati personali vengono trafugati insieme anche alle credenziali delle carte di credito.