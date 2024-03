Il catalogo di Netflix sta per essere arricchito con una nuova interessante new entry con protagonista l’attore inglese Benedict Cumberbatch. Lo show in questione si chiama “Eric”, un thriller ambientata nella New York degli anni ’80. Sei episodi, carichi di colpi di scena, compongono la serie scritta dal premio Emmy Abi Morgan e diretta da Lucy Forbes. Lo show sembra essere ricco di momenti mozzafiato che terranno gli occhi degli spettatori incollati ai loro schermi.

Per poter conoscere questo nuovo progetto Netflix bisogna aspettare ancora un po’. La data designata per il rilascio sulla piattaforma è infatti il prossimo 30 maggio 2024.

Quando arriverà la nuova miniserie su Netflix?

La trama della serie segue le vicende di un padre, Vincent, che cerca disperatamente il figlio Edgar di nove anni scomparso mentre andava a scuola. Vincent è un famoso burattinaio, ma dopo quello che è successo al figlio diventa angosciato e sopraffatto dai sensi di colpa. Il comportamento distruttivo dell’uomo lo porta a credere che, se i disegni del bambino rappresentanti un mostruoso pupazzo blu (di nome Eric), finiranno in TV allora Edgar tornerà a casa. Mentre si allontana da tutti e tutto, alla fine la sua conveniente illusione diventa l’unico alleato nei suoi sforzi per riportare indietro Edgar.

Il primo attore del cast annunciato è stato proprio l’interprete di Vincent che verrà portato sul piccolo schermo da Benedict Cumberbatch. L’attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come Sherlock e film come Dr. Strange, La meravigliosa storia di Henry Sugar, e Power of the Dog, arriva su Netflix con questo nuovo progetto. Oltre ad interpretare il protagonista Cumberbatch doppierà anche il personaggio di Eric nella versione originale della serie su Netflix.

Il cast si completa con tanti altri nomi di un certo spessore come Donald Sage Mackay, Gaby Hoffmann, David Denman, Dan Fogler (noto per il ruolo di Jacob Kowalski nei film di Fantastic Beasts della saga di Harry Potter) e Clarke Peters.