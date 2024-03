Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone che appartiene perfettamente alla fascia intermedia della telefonia mobile, un dispositivo che punta sulla possibilità comunque di avere accesso ad ottime specifiche tecniche generali, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

Il dispositivo, considerando che comunque parliamo di un device dal prezzo inferiore ai 300 euro, parte con il mettere a disposizione dell’utente finale un ampio display da oltre 6 pollici, un bellissimo AMOLED di alta qualità, con refresh rate a 120Hz, utilissimo per riuscire a godere di ottimi dettagli, nitidezza e colori, con una fluidità superiore al normale. Il processore è un Qualcomm Snapdragon, compatibile con il 5G, che prevede anche una configurazione di base di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: costa davvero molto meno del listino

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile ad un prezzo fortemente più basso di quanto abbiate mai immaginato, infatti oggi gli utenti non spenderanno mai i 299 euro previsti di listino, ma potranno approfittare di una riduzione pari al 27%, per arrivare a spendere solamente 219,90 euro. Entrate a questo link per l’acquisto.

La batteria è il componente fondamentale di questo prodotto, una soluzione da 5000mAh, che permette comunque al consumatore di avere la possibilità di raggiungere la ricarica rapida a 67W, che riesce comunque a supportare un comparto fotografico di tutto rispetto, tra cui troviamo anche il sensore Sony IMX766 con OIS integrato, ovvero è presente lo stabilizzatore ottico integrato, per riuscire, in questo modo, a realizzare ottimi video anche in movimento, senza rischiare di creare filmati troppo traballanti o poco stabili.

La versione in promozione è disponibile con garanzia di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzata, gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone.