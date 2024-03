Ovviamente quando usiamo lo smartphone dobbiamo tenere in mente che abbiamo tra le mani un oggetto elettronico all’interno della quale scorre corrente elettrica, tale dispositivo dunque in quanto tale è suscettibile a cambi di temperatura anche importanti, la temperatura di uno smartphone infatti tende a rimanere costante ma alcune condizioni possono favorirne un aumento alle volte anche pericoloso.

Generalmente la temperatura di uno smartphone aumenta quando quest’ultimo è esposto a fonti di calore importanti quali il sole in estate, sta effettuando processi che richiedono molta CPU oppure è in carica.

Quando la temperatura dello smartphone dunque aumenta in maniera importante è necessario intervenire per evitare che lo smartphone si danneggi, vediamo cosa è meglio fare.

Evitare danni importanti

Per evitare che lo smartphone subisca danni importanti soprattutto alla sua batteria il consiglio migliore da seguire è quello di spegnere immediatamente il dispositivo nel momento in cui iniziate a sentirlo troppo caldo e magari rimuovere le cover protettive installate, queste infatti sono spesso isolanti e dunque non consentono un’adeguata dissipazione del calore.

Un piccolo trucchetto che potete utilizzare poi per favorire il raffreddamento del vostro dispositivo e quello di posarlo su superfici fresche favorendo così il passaggio del calore dallo smartphone verso verso l’esterno, in tal modo i device si raffredderà senza però shock termici potenzialmente dannosi.

Se invece il vostro smartphone si surriscalda mentre lo tenete sotto carica ovviamente interrompete immediatamente la carica del dispositivo ed effettuato un check della vostra batteria dal momento che spesso, una batteria che si surriscalda durante la carica, è una batteria danneggiata e che probabilmente necessita di sostituzione immediata.

L’importante per evitare danni ingenti è agire immediatamente e soprattutto far raffreddare il dispositivo senza però provocare gli shock termici troppo importanti che potrebbero risultare dannosi allo stesso modo per le componenti elettroniche o per la batteria.