Martinez Beltrano, ex supervisore del sorting presso UPS, è stato arrestato per aver rubato e rivenduto merce Apple dal valore di $1,3 milioni. I furti sono avvenuti tra luglio 2023 e gennaio 2024 presso un magazzino UPS a Winnipeg, Canada. Beltrano è stato licenziato e ora deve affrontare le accuse relative ai suoi crimini.

I furti di Beltrano

I documenti giudiziari rivelano che Beltrano avrebbe sottratto circa 866 prodotti Apple dal magazzino UPS, dove lavorava dal 2013. Successivamente, avrebbe venduto tutta la merce rubata su Kijiji, ricevendo pagamenti in contanti o bonifici bancari. Nonostante non sia chiaro come la polizia abbia individuato la merce rubata o l’autore del furto, Beltrano è stato arrestato alla fine di gennaio e incriminato per vari reati, inclusi furti superiori e inferiori ai $5.000.

Dopo l’arresto, la polizia ha perquisito la casa e l’auto di Beltrano, trovando oltre $1.800 in contanti, dispositivi elettronici e gioielli. Durante l’interrogatorio, Beltrano ha confessato di aver commesso i furti e di aver utilizzato il denaro ottenuto per acquistare una casa del valore di $630.000 e pagare un’Audi del valore di $60.000, già di sua proprietà.

I documenti giudiziari rivelano che Beltrano ha depositato oltre $232.000 in contanti sui suoi conti bancari tra settembre e gennaio, provenienti dalla vendita della merce rubata. Una somma significativa di denaro è ancora da individuare, a meno che Beltrano non abbia venduto la merce rubata a un prezzo scontato.

Reo confesso

Il tribunale sta ora cercando l’approvazione per il sequestro della maggior parte dei beni di Beltrano, inclusa la casa e le altre proprietà acquistate con il ricavato del furto. E’ probabile che Beltrano affronti un periodo di detenzione e/o una multa significativa per compensare il danno finanziario causato a UPS e Apple.