Per questa settimana, l’operatore telefonico italiano WindTre sfiderà apertamente alcuni rivali. Fino al prossimo 27 marzo 2024, infatti, l’operatore proporrà due nuove super offerte per chi richiederà la portabilità del proprio numero dai rivali TIM e Kena Mobile. Stiamo parlando in particolare delle offerte mobile denominate WindTre GO 75 M e WindTre GO 150 M Easy Pay. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre sfida gli operatori rivali con due nuove offerte mobile a basso costo

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo due offerte di rete mobile estremamente convenienti per sfidare i propri rivali. Come già accennato in apertura, la prima di queste offerte è WindTre GO 75 M. Quest’ultima ha infatti un costo davvero molto basso di 7,99 euro.

In particolare, l’offerta in questione includerà ogni mese fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti minuti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Questa offerta è rivolta principalmente ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori rivali TIM, Kena Mobile, Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e Lycamobile.

La seconda offerta mobile proposta dall’operatore italiano è WindTre GO 150 M Easy Pay. In questo caso, come suggerisce anche il nome, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati. Gli utenti avranno poi sempre a disposizione 50 SMS e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri. Anche per questa offerta il costo è di 7,99 euro al mese.

Per chi ha la necessità di navigare su rete 5G, è inoltre disponibile l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. L’offerta offre pressoché le stesse cose della precedente offerta, solo che questa volta i 150 GB sono validi per navigare anche con connettività 5G. Il costo da sostenere, in questo caso, è di 9,99 euro al mese.