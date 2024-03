Amazon FINE Festa di Primavera: approfitta del Mouse Verticale in PROMO

Approfitta di una grandiosa offerta su Amazon e acquista il Mouse Verticale Trust Verto ora in promozione. Non è un mouse qualunque, ma ha una struttura ergonomica che si adatta perfettamente alle tue dita. Potrai finalmente dire addio al dolore alle articolazioni dopo tutto il tempo passato a lavorare al PC. Rispetto ad un dispositivo tradizionale, ti accorgerai subito di quanto sia differente.

Il suo design studiato nei dettagli ti consente infatti di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale, dandoti una sensazione di comfort mentre lo utilizzi. Basta con la fatica, grazie a questo mouse potrai stare al computer per ore senza dover chiedere l’aiuto di un fisioterapista che dopo ti sciolga i muscoli delle braccia.

Mouse Verticale: molto meglio di quello classico

Il Mouse Verticale Trust Verto è leggero e si adatta perfettamente a qualsiasi mano, offrendo un po’ di sollievo a chi passa le giornate al pc o ama giocare per tanto tempo appiccicato ad uno schermo. Il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano l’impugnatura garantendoti un utilizzo piacevole, senza tensione nelle dita.

Basta cavi fastidiosi sempre avvolti e limitatori! Con la libertà del sistema wireless di 10 metri del mouse Trust Verto, potrai muoverti liberamente e mantenere anche una postura corretta evitando il mal di schiena. Il dispositivo ha inoltre un sensore ottico con DPI regolabili a 800, 1200 e 1600 e possiede due pulsanti azionabili con il pollice per un controllare le tue azioni facilmente. L’installazione non prevede nulla di particolare. Tramite la modalità Plug and Play ti basterà collegare il ricevitore del mouse al PC o al laptop e si attiverà subito.

Il mouse è alimentato da due batterie AAA già incluse nella confezione, quindi non dovrai acquistarle separatamente. Ma allora? Quanto costa? Su Amazon potrai pagarlo soltanto 19,99€! Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta e scopri quanto sia più facile lavorare con un mouse verticale. Getterai dalla finestra il tuo attuale e non ne comprerai mai più un altro simile.