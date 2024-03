Giornali come Macrumors e GizmoChina hanno riportato nuove importanti informazioni sul futuro di Apple, sembra che l’azienda di Cupertino stia sperimentando sia i nuovi display OLED che quelli per i telefoni pieghevoli, inoltre ci viene svelata la nuova roadmap aziendale, i primi iPhone pieghevoli e l’iPad Air OLED sembrano essere alle porte, anche grazie ad una potenziale data d’uscita.

Apple avrebbe commissionato 9 milioni di schermi OLED alle sue fornitrici, ovvero Samsung e LG. Questo perché, sempre secondo i rumor, dopo gli iPad Pro, sarà la volta degli iPad Air OLED. Sfortunatamente, però, sembra che i primi pezzi non usciranno nel 2024.

Al contrario di quello detto prima, gli schermi di nuova generazione resteranno un’esclusiva della lineup Pro almeno per altri quattro anni, dal momento che la tecnologia si inizierà ad intravedere negli iPad Air solo nel 2028.

Cosa sappiamo della roadmap Apple

Infine la roadmap prevede il lancio del primo iPhone con schermo pieghevole durante il 2026. Nonostante il 2026 era già indicato come anno designato dell’iPhone “Fold”, questa notizia ha fatto comunque scalpore, e questo perché, a febbraio era emerso che Apple era scontenta dei prototipi di iPhone Fold realizzati dai suoi ingegneri, decidendo di resettare il progetto. Cosa che invece sembra non abbia alterato la data di uscita del nuovo pieghevole Apple.

Infine, sempre secondo questo rumor, il nuovo telefono “a portafoglio” avrà uno schermo interno da 7,8 pollici, lo stesso del Samsung Galaxy Z Fold 5 o del Google Pixel Fold. Cercando sempre di più di entrare a stretto contatto con LG e Samsung per perfezionare le tecnologie degli schermi pieghevoli, in modo da produrre dei display di alta qualità e resistenti allo stesso tempo. Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi, per capire quali siano le reali possibilità di assistere ad un simile excursus temporale nel futuro più immediato.