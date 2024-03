Se siete alla ricerca di un’esperienza visiva superiore, il televisore LG QNED 55′ della serie QNED75 del 2023 è ciò che fa per voi. Con la sua tecnologia Quantum Dot NanoCell e il potente processore α5 Gen6, questa TV offre colori brillanti e dettagli nitidi che vi faranno provare un’ immersione totale nei vostri contenuti preferiti e che superano di gran lunga le prestazioni delle TV tradizionali che troviamo nei mercati attuali. Che stiate guardando un film, una serie o giocando ai videogiochi più recenti, ogni immagine avrà una resa straordinaria, garantendo un’esperienza visiva senza precedenti.

Il processore α5 Gen6 non solo migliora la risoluzione dei contenuti trasformandoli in 4K, ma regola anche automaticamente la luminosità e le impostazioni audio in base alle condizioni ambientali.

Televisore LG, l’esperienza del cinema a casa tua

Il televisore LG QNED, con la Modalità Filmmakerti permette di godere della visione di film esattamente come sono stati concepiti dai registi, preservando i colori e le impostazioni originali. In più, grazie all’HDR10 Pro, potrete notare una profondità cromatica ancora più elevata, per un’esperienza visiva davvero cinematografica.

Questa TV, garantisce poi l’accesso a tantissime tipologie di piattaforme di streaming. Tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV, per non parlare di RaiPlay, Rakuten TV, NOW e molte altre ancora. Che voi siate appassionati di cinema, serie TV o eventi sportivi, avrete sempre qualcosa di straordinario da guardare.

Controllo vocale e Smart TV intuitiva

Cosa dire dell’assistente vocale integrato e della piattaforma webOS 23 di LG, grazie controllare la TV non è mai stato così semplice. Basta premere un pulsante sul telecomando puntatore e chiedere ciò che si desidera, per ottenere subito risposte pertinenti.

Se siete appassionati di videogiochi, l’ LG vi offre la possibilità di giocare senza la necessità di una console o un PC, grazie alla funzionalità di cloud gaming con GeForce NOW. In più, con il Game Optimizer e la Game Dashboard, potrete personalizzare le impostazioni dei vostri giochi preferiti. Il televisore è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 11%, al vantaggioso prezzo di 537.99 euro. Approfitta di questa offerta incredibile !