Nel corso del 2023, WindTre ha subito una significativa diminuzione nel numero di abbonamenti di telefonia mobile, con quasi un milione di abbandoni complessivi. Equivalenti a circa 800.000 consumatori in meno rispetto all’anno precedente. Ciò emerge dalle informazioni finanziarie rese pubbliche dal Gruppo CK Hutchison. Quest’ultimo possiede l’operatore dal 2018, insieme ad altri gestori telefonici in Europa. Malgrado gli sforzi per trattenere i clienti, la loro somma complessiva si è ridotta al 4%. Ultimo dato registrato il 31 Dicembre 2023.

Nonostante la perdita di clienti mobili, i risultati finanziari di WindTre hanno però mantenuto una certa stabilità. Il margine netto sui servizi agli italiani è rimasto stabile rispetto all’anno passato. Ciò grazie a iniziative di customer value management e alla crescita nei segmenti Business ed FWA (Fixed Wireless Access). Contribuendo a limitare i danni visualizzabili dalle ultime statistiche.

Windtre: dati finanziari e soluzioni intuitive

I dati raccolti da WindTre, però mostrano una contrazione del margine operativo lordo (EBITDA) del 8% rispetto al 2022. Principalmente a causa di una riduzione del prezzo all’ingrosso e di un aumento delle spese operative, specialmente nei costi dell’energia. Anche l’EBIT è diminuito del 24%, valore che in parte è stato compensato da minori ammortamenti dovuti alla riduzione degli investimenti 5G. Insomma, i risultati economici del 2023 includono 1,011 miliardi di euro di ricavi da rete fissa e un EBITDA di 185 milioni di euro, in aumento rispetto ai 177 milioni registrati a fine 2022.

Guardando al futuro, l’azienda potrebbe dover affrontare sfide importanti nel riconquistare la fiducia e stabilizzare la propria fetta di mercato. In un settore competitivo come quello delle telecomunicazioni, mantenere la qualità dei servizi e migliorare l’esperienza complessiva diventa essenziale per la sopravvivenza e la crescita dell’operatore. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per essere aggiornati di eventuali novità relative a WindTre o ad altri operatori attivi nel mercato italiano. Ma soprattutto per avere tutte le informazioni circa le nuove offerte di telefonia mobile e fissa offerte dagli altri gestori.