Di recente sull’App Store di Apple, è stata scoperta e prontamente rimossa un’app che imitava LastPass, un noto gestore di password. Nel mondo digitale, la fiducia degli utenti è un elemento prezioso, e quando questa fiducia viene scossa, l’impatto e le sue relative conseguenze possono essere davvero disastrose. Proprio come è successo per la suddetta applicazione.

L’inganno in questione è stato portato alla luce quando gli utenti hanno notato un’app dal nome, interfaccia e logo simili a quelli di LastPass. Ma un esame più attento ha rivelato errori di ortografia e altri dettagli che indicavano chiaramente che si trattava di una truffa. La piattaforma ingannevole è nota con il nome “LassPass Password Manager“, ed è stata creata e pubblicata da Parvati Patel.

La risposta di LastPass e le azioni intraprese da Apple

L’azienda Apple e la piattaforma LastPass hanno prontamente reagito alla scoperta dell’applicazione fraudolenta, denunciando pubblicamente l’inganno attraverso il proprio blog ufficiale. Gli utenti sono stati messi in guardia del pericolo in corso, sottolineando che l’app imitatrice poteva essere un potenziale veicolo per schemi di phishing. Tipologia di truffa online che mette seriamente a rischio la privacy e la sicurezza dei propri dati sensibili. LastPass ha anche fornito l’URL dell’app legittima fornire un maggiore aiuto volto a far riconoscere con più facilità la sua copia taroccata.

Nonostante gli sforzi di LastPass nel segnalare ed intervenire sull’accaduto, Apple però non ha fornito alcuna spiegazione su come ciò sia potuto succedere e di come l’app truffa sia riuscita a bypassare i rigorosi controlli. Questo silenzio ha sollevato domande sulla sicurezza e sui processi di screening dell’App Store. Soprattutto considerando che l’azienda ha sempre sostenuto di effettuare controlli rigorosi su tutto quanto è presente sulla piattaforma. A tal proposito, alcuni critici hanno evidenziato la mancanza di trasparenza da parte di Apple e hanno sottolineato che, nonostante gli standard elevati di privacy e sicurezza, episodi come questo mettono in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza dell’azienda tanto evidenziati nel corso degli anni.

Ad ogni modo si consiglia agli utenti online di restare sempre vigili e fare affidamento su fonti affidabili per proteggere la propria sicurezza online. Per quanto riguarda Apple, resta da vedere quali misure aggiuntive verranno adottate per rafforzare la sicurezza del suo Store e ripristinare la fiducia degli utenti.