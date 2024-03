Samsung ogni giorno si impegna a tenere i propri dispositivi aggiornati e ricchi di tutte le funzionalità di cui potreste aver bisogno, non parliamo soltanto di intelligenza artificiale che negli ultimi mesi è sbarcata sugli smartphone dell’azienda coreana, ma anche di applicazioni e utility che possono rendere l’esperienza d’uso del vostro smartphone più fluida e accessibile.

tra queste applicazioni è presente anche il Gaming Hub, una piattaforma di Samsung che raccoglie al proprio interno Tutte le piattaforme di gioco disponibili per renderle più facilmente fruibili ai video giocatori, tra queste abbiamo: Xbox game pass, Nvidia GeForce Now e tutte le altre, Gaming Hub fa da raccoglitore per migliorare l’accesso a queste ultime sui dispositivi sui quali è presente.

In arrivo anche sui Galaxy

Samsung aveva effettivamente annunciato alla Game Developers Conference che presto ci sarebbe stata una novità, ed ecco che infatti l’app Gaming Hub sbarca sui device Galaxy abbandonando dunque i soli televisori, così si legge in un comunicato: “Tieni i tuoi giochi organizzati tutti insieme. I tuoi giochi per dispositivi mobili appaiono automaticamente in Gaming Hub, offrendoti un accesso comodo all’intera collezione. Raccogli i tuoi titoli preferiti e avviali da una sola app, con una comoda barra strumenti per accedere ai giochi recenti.”.

Conseguenza su tutti gli smartphone che supporteranno questo tipo di applicazione basterà effettuare il download che molto probabilmente sarà automatico e inizializzato da Samsung stesso sui device supportati, così facendo avrete un vero e proprio raccoglitore che vi consentirà di fruire dell’esperienza di gioco anche sui dispositivi Galaxy e non più soltanto sulle televisioni Samsung abilitate a utilizzare questo tipo di tecnologia.

Tutto ciò denota l’impegno di Samsung a offrire un’esperienza d’uso condivisa e un ecosistema quanto più ampio e integrato possibile sottolineando l’impegno su più fronti e non soltanto su quelli di maggior interesse come potrebbe essere ad esempio l’intelligenza artificiale che ultimamente sta dominando in lungo e in largo.