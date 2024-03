il prossimo smartphone che Samsung annuncerà al mondo nei esistiti è il Samsung Galaxy Z Flip 6, il pieghevole coreano infatti e attesissimo dal momento che tantissimi utenti sono rimasti entusiasti del design unico che il device ant, oramai attorno al dispositivo restano pochissimi segreti, nelle scorse ore è stata rivelata infatti anche la scheda tecnica che però potrebbe deludere molti fan del colosso coreano.

Tramite un comunicato su X infatti, il noto tipster Revegnus ha spiegato che in tutta probabilità all’interno del Galaxy Z Flip sei ritroveremo un chip Exynos, nel dettaglio il dispositivo arriverà sul mercato ad agosto e verrà annunciato con un evento Galaxy Unpacked che si terrà nel mese di luglio appositamente per annunciare i device pieghevoli dalla famiglia Galaxy, dunque arriverà anche Galaxy Z Fold 6 che in questo caso offrirà due varianti, la Lite e la Ultra.

CPU di Samsung

Secondo il tipster dunque il Galaxy Flip 6 avrà a bordo un Exynos 2400, La medesima CPU che abbiamo visto sotto la scocca di Samsung Galaxy S24 ed S24 Plus, ovvero la CPU interamente sviluppata da Samsung che in alcuni mercati si sostituisce al classico chip Snapdragon 8 gen3 che tutti conosciamo bene che potrebbe essere destinato ai soli pieghevoli della linea Fold.

La notizia desta decisamente scalpore dal momento che Samsung ha fin dall’inizio utilizzato la CPU Qualcomm per i suoi pieghevoli a partire già dalla prima generazione, questo cambio di politica non è molto chiaro dal momento che a tanti risulta incomprensibile il perché optare per una soluzione proprietaria piuttosto che per una custom che garantisce maggiori prestazioni grazie alla collaborazione con Qualcomm.

Allo stato attuale però è altamente probabile che la linea di pieghevoli Flip monterà appunto un chip Exynos, probabilmente si tratta di una scelta legata al ridurre i costi di questo dispositivo sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della vendita al cliente.