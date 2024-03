Apple MacBook Pro è il notebook che tutti vogliono e desiderano, un prodotto assolutamente unico nel proprio genere, che fa della completezza e la qualità i propri punti di forza. Il modello attualmente in promozione integra al proprio interno il chip M3 di ultima generazione, un SoC octa-core affiancato da una GPU 10-core ad alte prestazioni.

Le specifiche tecniche parlano comunque di un ampio display Liquid Retina da 14,2 pollici di diagonale, uno dei migliori in circolazione per livello di dettaglio, nitidezza e precisione dei colori, affiancato da 8GB di RAM ed una memoria interna di 512GB su SSD. La colorazione in vendita è il più classico grigio siderale, con chassis realizzato in alluminio resistente ad urti e scossoni di vario genere.

Aprite subito il nostro canale telegram ufficiale, vi aspettano le offerte Amazon migliori di oggi ed anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Apple MacBook Pro: uno sconto da pazzi su Amazon

Il notebook di punta di casa Apple, che ricordiamo è stato propriamente lanciato nel corso del 2023, quindi rappresenta l’ultima generazione disponibile, viene commercializzato ad un prezzo consigliato di 2049 euro. La cifra, possiamo quasi evitare di ricordarlo, è decisamente più alta di quanto la maggior parte di noi sarebbe in grado di spendere, per questo motivo Amazon ha deciso di applicare uno sconto, portando la spesa finale a 1829 euro (riduzione di 220 euro, pari all’11%). L’acquisto può essere completato direttamente qui.

I passi in avanti compiuti dall’azienda di Cupertino con il nuovo modello, vanno a riguardare anche la durata della batteria, infatti al giorno d’oggi il dispositivo dovrebbe garantire fino a 22 ore di utilizzo continuativo. Il display, come vi abbiamo anticipato, è uno dei punti di forza, raggiungendo una luminosità massima di 1000 nit con i contenuti HDR, potendo così utilizzarlo in un qualsiasi ambiente, anche ad esempio direttamente sotto la luce solare diretta.