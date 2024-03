HP, acronimo di Hewett Packard, è un’azienda leader nel settore della produzione di accessori e prodotti legati al mondo dell’informatica, tra questi, oltre a monitor, notebook e similari, trovano posto anche le stampanti, essenziali proprio per la stampante di documenti in bianco/nero ed a colori.

Uno dei modelli in promozione è l’HP DeskJet 2720e (precisamente 26K67B), una stampante multifunzione a getto d’inchiostro, con dimensione massima di stampa pari a A4, che permette di stampare fronte/retro manuale (quindi non in modo automatico), con una velocità di stampa che si aggira attorno alle 7,5 pagine per minuto. Il prodotto può collegarsi facilmente alla rete WiFi, così da riuscire a stampare con l’invio del comando da remoto (senza collegamento fisico diretto), ed include all’acquisto anche 6 mesi di inchiostro Instant Ink.

Stampante HP in promozione: quanto costa oggi

La stampante HP DeskJet 2720e è una delle più richieste ed acquistate sul mercato, prima di tutto per il suo prezzo estremamente conveniente. Il listino del prodotto in questione sarebbe di 64,90 euro, cifra che a conti fatti viene ridotta del 24% da Amazon, fino ad arrivare ad un valore finale che oggi si aggira attorno ai 49,48 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo essere compatibile con le cartucce originali HP 305 Nero, 305 Tricomia, 305 XL e 305 XL Tricomia, riesce a stampare ad una risoluzione massima di 300 x 300 dpi, su carta comune che può avere una grammatura oscillante tra 60 e 90 grammi su metro quadrato (oltre che su buste e carta fotografica professionale). Grazie all’applicazione dedicata, è possibile comunque stampare da remoto attraverso il Wireless Dual Band, anche ad esempio collegandosi con il WiFi Direct alla stampante stessa (non è previsto in confezione il cavo fisico).