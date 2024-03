Meatable, azienda pioniera nell’industria della carne coltivata, ha raggiunto un traguardo importantissimo per il suo progetto di produrre la carne in laboratorio su larga scala. Grazie alla sua innovativa tecnologia Opti-Ox, ora l’azienda ha drasticamente ridotto i tempi di produzione del tessuto muscolare e grasso di alta qualità da cellule staminali pluripotenti (PSC), stabilendo un nuovo record industriale.

Meatable riduce i tempi di produzione

Questa incredibile scoperta ha permesso a Meatable di trasformare una singola cellula prevelata da un suino in cellule muscolari mature e grasso in soli quattro giorni. Un processo ben 60 volte più veloce rispetto ai tradizionali metodi di allevamento dei maiali. Questa velocità di produzione non solo cambia il panorama della produzione di carne, ma aumenta la possibilità di una convivenza più etica con le altre specie animali, e offre soluzioni importanti per le sfide legate alla sostenibilità ambientale.

Il cofondatore e CTO di Meatable, Daan Luining, ha commentato entusiasta questo risultato, mettendo in evidenza il significato del successo di questo progetto per l’industria della carne coltivata.

“Questo traguardo rappresenta una pietra miliare per Meatable e per l’intera industria della carne coltivata”, ha dichiarato Luining. “Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato raggiungere la capacità di produrre carne coltivata su larga scala in maniera efficiente, e questo successo ci avvicina molto a quella promessa”.

Ma con questa scoperta non si parla solamente di velocità ed efficienza. Grazie alla riduzione dei tempi di differenziazione cellulari, infatti, il processo di Meatable richiede anche meno bioreattori su larga scala, dando modo di ridurre i costi di capitale e di ottimizzare lo spazio di produzione. Un processo semplificato comporta anche meno risorse da usare, come quelle di manodopera, energia, ingredienti e acqua, rendendo tutto più economico e ambientalmente sostenibile.

Una svolta nell’industria della carne sintetica

Meatable è in prima linea nello sviluppo di alternative sostenibili al consumo di carne, e questo viene premiato dai suoi recenti successi. La sua salciccia di maiale, degustata in un evento speciale a Singapore, ha ricevuto apprezzamenti molto positivi, dimostrando di essere pronta per la vendita al grande pubblico. Con piani per il lancio di un ristorante e per l’espansione in Europa e negli Stati Uniti, Meatable sembra essere l’inarrestabile guida di una rivoluzione alimentare verso un mondo sempre più etico e sostenibile.