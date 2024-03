Gli sviluppatori di TiMi Studios e Activision hanno annunciato il debutto ufficiale di Call of Duty: Warzone Mobile. Pensato per smartphone e tablet iOS e Android, il nuovo titolo FPS incentrato sul multiplayer permette di vivere in un modo tutto nuovo l’esperienza offerta dalla saga.

A partire dal 21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile consentirà ai giocatori di divertirsi su smartphone come su PC e console. Gli utenti avranno accesso ad un battle royale in cui si sfideranno fino a 120 giocatori su alcune delle mappe più importanti e amate tra cui Shoot House e Shipment.

Inoltre, i giocatori che si avvicinano alla versione mobile del titolo potranno farlo contando sulla perfetta integrazione di tutto il franchise di Call of Duty. Infatti, si potrà effettuare l’accesso utilizzando il proprio account di gioco, in questo modo i progressi saranno condivisi con Modern Warfare III e Warzone per console e PC.

— Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) March 21, 2024