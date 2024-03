VeryMobile, il noto operatore low cost virtuale, ha presentato una nuova promozione di telefonia mobile che ha già catturato l’attenzione di molti consumatori in cerca di un’opportunità conveniente nel panorama delle telecomunicazioni. Battezzata “Very Esclusiva“, questa proposta promette di offrire un mix irresistibile di vantaggi a un prezzo incredibilmente basso.

Con questa nuova soluzione, gli abbonati potranno godere di minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali e anche di SMS illimitati verso tutti. Ma la vera chicca è rappresentata dai 100 GB di traffico dati, garantiti fino alla velocità del 4G.

VeryMobile e le condizioni di accesso

La nuova promozione lanciata da VeryMobile, prevede però un piccolo dettaglio da considerare. Ovvero, essa è disponibile solo per coloro che effettuano la portabilità del proprio numero da una lista ristretta di operatori. Ciò significa che solo gli utenti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri ancora potranno approfittare di questa incredibile opportunità. Mentre altri potrebbero non essere inclusi. A tal proposito per una maggiore chiarezza vi consigliamo di consultare la pagina web del sito ufficiale dell’operatore, su cui potrete trovare l’intera lista aggiornata dei gestori inclusi. Quella che vi abbiamo descritto, è da considerarsi come una mossa strategica messa in atto da VeyMobile non solo per cercare di attirare nuovi potenziali consumatori, ma anche di indebolire i suoi altri avversari privandoli dei loro già clienti che potrebbero essere spinti a scegliere opzioni più convenienti. In quanto, come risaputo, il mercato italiano delle telecomunicazioni è un ambiente fortemente competitivo, in cui è possibile trovare in ballo diversi attori attivi.

Se siete interessati a cogliere questa opportunità, dovrete però agire in fretta. la promozione è valida solo solo per un periodo limitato, salvo eventuali modifiche. L’attivazione dovrà essere effettuata online, mentre per quanto riguarda la spedizione della nuova SIM direttamente presso il vostro domicilio, sarà assolutamente gratuita. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per essere sempre tra i primi a scoprire le migliori offerte di telefonia mobile e fissa lanciate sul mercato.