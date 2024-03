La tecnologia è al centro di una continua evoluzione che sembra ormai inarrestabile. Al centro di questo universo troviamo i nostri amati smartphone. Compagni fedeli nella nostra quotidianità, non sono più solo semplici oggetti utilizzati per telefonare o per mandare SMS. Possedere uno smartphone significa avere infinite possibilità a propria disposizione e questo li rende indispensabili.

Questo continuo ed incessante utilizzo, anche se fornisce nuove opportunità, porta con sé anche una serie di rischi. Primo fra tutti troviamo l’accumulo di file potenzialmente pericolosi che possono compromettere la capienza degli smartphone. E non solo. Infatti, espongono gli utenti a problemi legati alla sicurezza e alla privacy. Per questo è necessario intervenire con una serie di trucchi che permettono di ripulire i telefoni cellulari e tenerli al sicuro.

Come tenere il proprio smartphone al sicuro

Gli utenti di smartphone iPhone possono sfruttare alcune funzioni per ripulire i dispositivi. Il primo passaggio consiste nel recarsi nelle “Impostazioni” e cercare la voce “Safari”. Una volta cliccato su questa sezione, è possibile visionare la pagina dedicata. A questo punto è necessario cercare l’opzione “Misurazione pubblicità che tutela la privacy” e poi disattivarla.

Questo rimedio non è l’unico per tutelare la propria privacy. Infatti, è possibile, sempre all’interno delle Impostazioni selezionare la voce “Wi–Fi”. Nella pagina che si apre sullo schermo bisogna rimuovere la spunta sull’opzione “Sempre” relativa all’accesso automatico all’hotspot. Selezionando l’opzione “Mai” è possibile evitare pericoli inerenti alla diffusione involontaria dei propri dati personali.

Infine, è disponibile una terza opzione, altrettanto utile. In questo caso, sempre recandosi nelle Impostazioni del dispositivo è possibile selezionare nome e numero di telefono. Sulle pagine che si aprono bisogna disattivare le opzioni “Comunicati e App” e “Musica, TV ed altro“. La disattivazione di queste opzioni garantisce una corretta pulizia dei propri iPhone. La prima opzione, una volta disattivata, evita che arrivino e-mail e comunicati relativi ai servizi Apple. Con la seconda invece non verranno più recapitate mail relative ad app, TV e musica.

Per quanto possano sembrare opzioni semplici e di poco conto, procedere con questi interventi è fondamentale per poter ripulire e soprattutto proteggere i propri smartphone Apple.