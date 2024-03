L’arrivo della pandemia ha cambiato radicalmente la struttura della nostra società. Negli ultimi anni concetti come smart working, streaming e videolezioni sono diventati parte integrante della nostra quotidianità. Questi cambiamenti hanno spinto molti individui a scegliere dispositivi sempre più all’avanguardia per poter lavorare da remoto, così come studiare, guardare film o dedicarsi al gaming.

Se si ha bisogno di un dispositivo che supporti molte delle nostre attività quotidiane è necessario dotarsi di un PC di ottima qualità che offrano elevate prestazioni oltre che una maggiore durabilità nel tempo. Ma anche quando si scelgono PC di alta fascia, arriva sempre il momento in cui questi inizieranno a mostrare un rallentamento. Con il passare del tempo si assiste necessariamente ad un calo delle performances dei dispositivi tecnologici. Ma per quanto questo processo sia inevitabile ci sono alcuni passaggi utili che possono aiutarci a rallentare questo processo, rendendo i computer molto più veloci.

Come salvaguardare i propri PC

Molti utenti credono che ci sia una sola soluzione: acquistare un nuovo dispositivo. Non è così. Esiste un’altra possibilità che permette agli utenti di intervenire in poco tempo e risparmiare anche sui costi. Questo è possibile sfruttando un particolare strumento che potrebbe riportare il proprio dispositivo alle prestazioni iniziali. Si tratta di Norton Computer Tune Up. Questo servizio, supportato dall’omonima azienda Norton ha come obiettivo quello di portare il PC alle sue prestazioni iniziali. E non è tutto. Infatti, Norton Computer Tune Up riesce a garantire questo risultato in pochissimi minuti.

Il segreto di questa tecnologia si basa su un accesso remoto che permette a tecnici Norton specializzati di intervenire anche a distanza e nel giro di mezz’ora il problema in questione viene risolto. I tecnici messi a disposizione lavorano per poter ottimizzare le impostazioni dei PC in modo da migliorare le prestazioni complessive. In questo modo il dispositivo viene reso più veloce e prestante. Inoltre, Norton Computer Tune Up agisce anche sulla memoria del PC ripulendola e rimuovendo tutti i file che non servono.

I vantaggi di questo servizio sono innegabili e permette agli utenti di risparmiare i soldi necessari all’acquisto di un nuovo computer. Al termine dell’intervento da parte dei tecnici Norton il proprietario del PC riceverà un riepilogo completo sulla riparazione che è stata appena svolta. In questo modo vengono resi partecipi dell’intero processo di miglioramento del proprio device.