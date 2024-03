Acquistare oggi un notebook è una procedura molto meno dispendiosa del passato, infatti i prezzi attivati sono decisamente più convenienti, e riescono ad abbracciare un maggior quantitativo di prodotti effettivamente in promozione. Tra questi spicca sicuramente l’Asus Vivobook 15, precisamente il F1504ZA#B086ZRTQH5, un dispositivo con pannello da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione FullHD e rivestimento opaco, che dovrebbe ridurre al massimo i riflessi.

Sotto il cofano si trova un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, che viene a sua volta affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna installata su SSD. La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, si tratta della più classica Intel Iris Xe, che riesce a garantire discrete prestazioni generali, senza comunque permettere gaming o soluzioni dello stesso tipo.

Asus Vivobook 15: una promozione da urlo

Il prezzo di questo ottimo notebook è fortemente ribassato rispetto al suo listino, Amazon ha davvero cercato di avvicinare più utenti possibili al suo acquisto, di conseguenza partendo dai 743,33 euro raggiunti durante le festività natalizie, è riuscita a scendere a soli 549 euro, cifra di tutto rispetto che prevede quindi uno sconto del 26%. Lo potete acquistare qui.

Il sistema operativo è Windows 11, ovviamente non presenta alcuna personalizzazione software, di conseguenza si può godere di Windows in versione quasi “stock”, con una cerniera che permette il ribaltamento di 180 gradi, così da riuscire in modo molto più semplice a condividere lo schermo con altri utenti al proprio fianco, mentre la retroilluminazione della tastiera ne faciliterà l’utilizzo anche al buio o con poca luce. Il design è molto gradevole, il materiale è prevalentemente plastico, ma di buona qualità, capace di garantire un buon livello di resistenza ad urti di vario genere, durante gli spostamenti.