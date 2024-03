OFFERTA SHOCK: Cuffie Bluetooth Sennheiser in PROMO su Amazon

Adori ascoltare musica, podcast e audiolibri isolandoti dal fastidioso mondo esterno che ti circonda? C’è una fantastica notizia che non puoi lasciarti sfuggire. Le cuffie Bluetooth Sennheiser sono ora in promozione su Amazon e aspettano solo che tu le metta nel carrello. Hai già delle cuffie? Non c’è confronto fidati, queste sono meglio.

Il sistema di trasduttori da 42 mm inserito nel sistema delle cuffie e la tecnologia aptX Adaptive fanno una grande differenza. Avrai a disposizione una massima risoluzione audio con il suono caratteristico che ha sempre contraddistinto l’azienda Sennheiser. Ovunque sarai o semplicemente se avrai bisogno di non avere nelle orecchie il trapano dei vicini, ti saranno di grande aiuto.

Cuffie Sennheiser: su Amazon per te per darti un comfort e uso stupefacente

La società produttrice ha pensato davvero a tutto. Grazie all’app Sennheiser Smart Control, puoi personalizzare il suono in base alle tue preferenze, regolandole esattamente come vuoi. Come forse avrai intuito dall’elogio alla distrazione dai suoni esterni, queste cuffie posseggono un sistema adattivo della cancellazione del rumore per non farti distrarre mentre studi, lavori o svolgi qualsiasi altra attività. Vuoi poterle mettere quando cammini per strada e vuoi comunque avere sotto controllo quello che ti circonda? La modalità trasparenza è regolabile e ti consente di impostare l’audio in modo intelligente.

Le cuffie Sennheiser sono dotate di un comfort eccezionale. Hanno un design leggero con cuscinetti auricolari imbottiti per non dar fastidio alle orecchie. La batteria dura più o meno 60 ore, dipende dall’uso, ma sicuramente potrai ascoltare album interi prima che si scarichino. I quattro microfoni digitali aventi un sistema di beamforming assicurano poi una riproduzione della voce in modo chiaro. Ciò vuol dire che potrai usufruire delle cuffie anche per effettuare telefonate, senza doverle sconnettere.

Se desideri un audio pazzesco, un design che sia comodo e un device capace di cancellare le distrazioni, le cuffie Bluetooth Sennheiser fanno per te. Non perdere l’offerta su Amazon e acquistale al prezzo molto conveniente di 249,99€.