E’ pratica comune lasciare in bagno svariati oggetti, compresi quelli che non dovrebbero esserci, e che sommati agli altri vanno a creare disordine e confusione. Per mantenere un ambiente rilassato e ben disposto nella propria casa, è necessario mantenere un minimo di ordine e lasciar fluire le energie positive che da esso derivano.

Non di rado, durante la quotidianità delle azioni giornaliere, si usa un oggetto e si ripone dove capita, senza pensarci troppo, e si finisce così per ingombrare ogni angolo disponibile del bagno. E’ quindi importante fare attenzione a dove si ripongono le cose e mettere in ordine regolarmente, spostando o buttando quegli oggetti che non appartengono al bagno e che creano solo disordine.

Semplici passaggi per un bagno più ordinato

E’ proprio il bagno, infatti, il luogo della casa predestinato a raccogliere la maggior parte di questi oggetti “vagabondi”, e che spesso vanno a riempire uno spazio già limitato. Ecco una breve lista di quelli che è meglio non conservare in bagno:

Farmaci scaduti: bisogna controllare regolarmente la scadenza dei farmaci e provvedere a gettare quelli scaduti, così da evitare di tenere prodotti inutilizzabili ed eventualmente nocivi.

Trucchi vecchi: buttare via il trucco di make-up se non si ha più la confezione originale e quindi non si conosce la data di scadenza, per evitare l’accumulo di germi e batteri nocivi per la salute .

Asciugamani molto usurati: inutile tenere un asciugamano che non fa più il suo dovere, poiché è diventato talmente sottile da perdere la sua efficacia. Inoltre, potrebbe rompersi facilmente.

Spugne per la doccia: se non sostituite regolarmente, le spugne da doccia potrebbero accumulare muffa e germi dannosi per la salute a causa dell’accumulo di acqua nel loro materiale poroso.

Crema solare scaduta: non conservare le creme solari scadute, hanno ormai perso la loro efficacia e non offrono più una protezione solare adeguata.

Creare un ambiente di relax e benessere

Eliminando gli oggetti superflui dal bagno si aiuterà a creare un ambiente più ordinato e pulito. Sistemare e mantenere l’ordine in casa non solo contribuisce a creare un’atmosfera accogliente, ma favorisce anche il benessere mentale, come viene spesso ricordato anche dalla scienza. Presta attenzione a ciò che conservi nel bagno, così da fare la differenza tra un ambiente disordinato e caotico e uno rilassante e dove tornerai più volentieri.