Il produttore tech Xiaomi continua ad ampliare la sua gamma di smartphone Xiaomi Civi con un nuovo smartphone, che sarà disponibile inizialmente per il mercato cinese. Si tratta in particolare del nuovo Xiaomi Civi 4 Pro e, come suggerisce il nome, le performance saranno davvero sorprendenti. A bordo c’è infatti il potente processore top di gamma Snapdragon 8s Gen 3. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Il produttore tech Xiaomi annuncia il nuovo top di gamma Xiaomi Civi 4 Pro

Il produttore tech Xiaomi ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone dalle elevate prestazioni. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Civi 4 Pro. Quest’ultimo si distingue per la presenza di un processore inedito estremamente potente. Stiamo parlando del soc Snapdragon 8s Gen 3.

Dal punto di vista estetico, il nuovo smartphone di casa Xiaomi sorprende. Quest’ultimo presenta sul retro un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, trovano posto un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo 2x sempre da 50 MP. Sul fronte troviamo poi non una ma bensì due fotocamere anteriori per i selfie entrambe da 32 MP.

Sempre sulla parte frontale troviamo poi un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.55 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone dispone poi di una batteria con una capienza di 4700 mah e con una sorprendente ricarica rapida da 67W. Il software installato a bordo è Android 14 e troviamo come interfaccia utente la nuova interfaccia HyperOS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Xiaomi Civi 4 Pro sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 380 euro al cambio attuale. Per il momento, non sappiamo se questo smartphone sarà distribuito per altri mercati., compreso il nostro.