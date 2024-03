In questi ultime settimane abbiamo sentito parlare ampiamente del nuovo smartphone di casa OnePlus, ovvero il nuovo OnePlus Ace 3V. Ora, però, l’azienda lo ha finalmente svelato ed è stato subito confermato uno dei suoi punti di forza. Questo nuovo smartphone è infatti il primo a poter vantare la presenza dell’inedito processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7+ Gen 3. Vediamo qui di seguito il resto delle specifiche tecniche.

Il produttore tech OnePlus annuncia il nuovo OnePlus Ace 3V con il soc Snapdragon 7+ Gen 3

Nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha finalmente annunciato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus Ace 3V e quest’ultimo può vantare un importante primato. Come già accennato in apertura, infatti, questo smartphone è il primo al mondo ad essere alimentato dal nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7+ Gen 3.

Si tratta di un inedito processore molto prestante, quasi ai livelli del precedente soc top di gamma Snapdragon 8 Gen 2. Le prestazioni sono poi ulteriormente aiutate dalla presenza di ottimi tagli di memoria, comprendenti fino a 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e con fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. Dal punto di vista estetico, lo smartphone presenta un look diverso rispetto a quello degli ultimi modelli dell’azienda.

In particolare, sul retro troviamo due sensori fotografici più un flash LED circolare posti a semaforo sulla scocca. Il sensore principale è da 50 MP ed include la stabilizzazione ottica dell’immagine. Il secondo sensore è invece un grandangolare da 8 MP. Sul fronte spicca invece la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.74 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OnePlus Ace 3V sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 255 euro al cambio attuale.