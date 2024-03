VeryMobile, il noto operatore telefonico virtuale, sta offrendo la sua promozione Flash XL a soli 5,99€ al mese. Essa include un generoso pacchetto dati di 150GB, oltre a minuti e SMS illimitati. Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto attivare questa promo non costa davvero nulla. In più, se riuscite ad abbonarvi entro il 25 marzo 2024, riceverete anche un mese di ricarica omaggio. Questa opportunità però è riservata ai clienti provenienti da altri operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri ancora. Ma le convenienze non si limitano esclusivamente ai vantaggi finanziari.

Con la garanzia di copertura del 99,7% in tutta Italia, la rete 4G di Flash XL promette un’esperienza di navigazione senza interruzioni, con velocità di download e upload fino a 30 Mbps. È possibile attivare la SIM direttamente online ed ottenere la scheda a casa vostra con il servizio di spedizione gratuita o recarvi presso uno dei più di 3000 punti vendita presenti in Italia. L’assistenza dedicata è sempre disponibile per garantire una transizione senza problemi e rispondere a qualsiasi domanda.

VeryMobile: flessibilità e trasparenza

L’ offerta di VeryMobile Flash XL si impegna a garantire la massima trasparenza e flessibilità ai propri clienti. Non ci sono vincoli contrattuali né costi nascosti. In più, avrete la piena libertà di cambiare offerta senza penali e gestire facilmente il rinnovo mensile. Questa flessibilità è un vantaggio significativo per chi cerca un abbonamento per il proprio smartphone senza preoccupazioni.

In un’epoca in cui la connettività è essenziale, l’offerta Flash XL di Very Mobile rappresenta un’opportunità da non perdere. Con il suo mix di vantaggi economici, servizi inclusi e assistenza dedicata, è un’offerta che merita sicuramente di essere presa in considerazione se desiderate cambiare operatore con una spesa inferiore ai 6 euro al mese.

