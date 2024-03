La nuova Toshiba 43QF5D63DA QLED 4K Smart Fire TV, attualmente in super sconto su Amazon, promette un’esperienza visiva e audio di livello superiore. Grazie alla tecnologia QLED, essa riesce a garantire più di 1 miliardo di sfumature di colorazioni diverse, per una precisione delle immagini mai vista prima. La tecnologia TRU Picture Engine, favorisce la risoluzione cinematografica, la quale assicura una visualizzazione estremamente fluida, precisa e dettagliata. Ma non è tutto, la TV supporta anche HDR10, Dolby Vision e offre un’esperienza audio coinvolgente grazie al Dolby Atmos e al sistema audio firmato Onkyo.

In più, con la Fire TV integrata, l’accesso ai vostri contenuti preferiti diventa ancora più semplice. Tutti i vostri servizi di streaming preferiti, come Netflix, Prime Video e Disney+, saranno facilmente accessibili direttamente dalla schermata principale, per un’esperienza di navigazione sempre fluida e intuitiva. Potrete poi personalizzare, come preferite, la vostra esperienza di visione con un massimo di 6 profili utente, aggiungendo i vostri titoli preferiti alla lista dei preferiti e ricevendo consigli personalizzati.

Toshiba TV: controllo vocale e interazione intelligente

Grazie all’integrazione con Alexa, potrete facilmente controllare TV e altri dispositivi domestici intelligenti con semplici comandi vocali. Per esempio, è possibile chiedere ad Alexa di scoprire nuovi contenuti, regolare il volume, cambiare canale o persino controllare le luci e la temperatura della casa. Con la Fire TV e gli assistenti vocali integrati, il vostro sistema di intrattenimento domestico diventerà ancora più interattivo e versatile.

Per quanto riguarda la modalità videogame la TV Toshiba ottimizza la vivacità della grafica per un’esperienza di gioco più emozionante per tutta la famiglia. La televisione è in grado di supportare i giochi HDR, per una resa visiva e audio sempre più coinvolgente durante le vostre sessioni di gioco preferite. Insomma, con la combinazione di prestazioni avanzate e funzionalità intuitive, la Toshiba 43QF5D63DA QLED 4K Smart Fire TV, scontata del 14% e al prezzo di 289.99 euro, si conferma come un’opzione ideale per coloro che cercano un’esperienza di intrattenimento completa, intuitiva ed estremamente all’avanguardia