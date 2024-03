Sono molti gli aggiornamenti previsti per questo periodo di tempo, ma soprattutto ancora di più sono le idee e le previsioni che si stanno effettuando sui rilasci dei vari aggiornamenti. Come sappiamo l’innovazione continua a correre diventando migliore amica delle tecnologia. In questo ultimo periodo però si sta parlando soprattutto di Windows 12.

Sistema operativo che sta riscontrando vari aggiornamenti, sperava di fare un upgrade, il quale si farà attendere.

Windows 12, bisogna solo aspettare?

Come sappiamo Microsoft ultimamente ha stipulato degli aggiornamenti per quanto riguarda Windows 11 portando novità e freschezza di nuovo per tutti gli utilizzatori del relativo sistema operativo.

Molte persone credono all’arrivo del fantastico Windows 12 nel corso del 2024. Notizia che in precedenza era stata confermata da qualche dirigente di aziende molto importanti. Però da quando si può sapere bisognerà aspettare ancora per il nuovo sistema operativo.

A dare la conferma di questa cosa è proprio la Microsoft, che al posto della delusione creata farà uscire il nuovo Windows 11 24H2. Una nuova versione legata alla versione attuale però con molte funzioni legate all’AI, miglioramenti per l’UI, miglioramenti per le app di sistema e un nuovo design alla taskbar. Il tutto dovrebbe essere pronto per settembre.

Questa notizia ci fa capire che il nuovo Windows 11 24H2 prenderà il posto creato dall’attesa di Windows 12, la quale uscita era stipulata per la seconda metà del 2024. Mossa motivata dai numeri che si registrano attualmente. Molti utenti ancora usano Windows 10 rispetto a Windows 11. Quindi azzardare con l’uscita del nuovo Windows 12 sarebbe ritenuto troppo prematuro visto che Microsoft potrebbe lasciare molti PC non aggiornati.

Quindi le nostre speranze si abbattono direttamente nel 2025, soprattutto nella sua seconda metà. Invece nei prossimi mesi grazie alla carica dei PC IA all’interno del mercato, i dispositivi compatibili con Windows 11 dovrebbe avere un aumento. Preparando il campo di battaglia per Windows 12. Il quale secondo alcune persone sarà disponibile sotto abbonamento.