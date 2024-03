Gli AirPods di quarta generazione progettata da Apple saranno disponibili in due versioni poiché saranno di fascia alta e bassa; ovviamente quelli di fascia alta avranno delle caratteristiche in più rispetto all’ altro modello come il sistema di riduzione attiva dei rumori ambientali. Inoltre gli AirPods avranno un sistema di ricarica con porta USB-C e uno speaker per la localizzazione.

Questi AirPods dovrebbero andare in produzione a maggio per poi essere commercializzati sul mercato tra settembre e ottobre in modo da essere presentati insieme a iPhone 16; i nuovi modelli di queste cuffie saranno molto innovativi poiché avranno delle funzionalità molto promettenti e che in alcuni casi potranno anche aiutare la persona che le indossa a sentire meglio e quindi fungere da apparecchio acustico.

AirPods, nuovi arrivi per questi auricolari intelligenti

I modelli di AirPods saranno chiamati B768E e B768M e faranno aumentare di molto le vendite, infatti la produzione è prevista per circa 20-25 milioni di unità cosicché tutti avranno la possibilità di poter acquistare i nuovi modelli di cuffie. Le versioni Pro e Max verranno vendute più in la poiché prima bisognerà testare le capacità delle nuove versioni; comunque sia la versione Pro avrà delle funzionalità in più rispetto al modello Max che invece avrà come novità la porta USB-C per la ricarica. Apple ha intenzione di presentare delle nuove funzionalità che aiuteranno l’ utilizzo di questi auricolari: verrà introdotto iOS 18 che possiederà una funzione chiamata “modalità apparecchio acustico“.

Questo tipo di novità si preannuncia essere molto promettente dato che avrà delle caratteristiche che aiuteranno a compiere quei piccoli gesti come ascoltare la musica o un audiolibro. Servirà anche come apparecchio acustico in modo da aiutare coloro che non riescono a sentire bene fornendo un supporto per migliorare la salute uditiva e anche per monitorare lo stato di salute uditiva mediante l’ utilizzo di sensori biometrici e di movimento.