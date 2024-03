Il 1° aprile 2024, Microsoft ha annunciato il lancio globale di Microsoft Copilot for Security, un avanzato strumento basato sull’intelligenza artificiale (AI) dedicato al settore della sicurezza digitale. Dopo aver coinvolto diversi settori in un periodo di accesso anticipato, l’azienda si prepara a offrire questo servizio su vasta scala, con l’obiettivo di supportare i professionisti IT e della sicurezza nella prevenzione delle minacce digitali.

All’avanguardia nella difesa cibernetica

Copilot for Security sfrutta dati e analisi su minacce su scala globale, analizzando oltre 78 trilioni di segnali di sicurezza ogni giorno. Questa capacità di elaborazione consente allo strumento di riconoscere modelli linguistici complessi e fornire indicazioni precise agli utenti. Tra le sue funzionalità più rilevanti, si annovera la capacità di effettuare il reverse engineering degli script di malware per individuarne i punti deboli, oltre alla possibilità per gli utenti di sviluppare metodologie dettagliate per condurre indagini su virus e altre minacce.

Con il suo lancio ufficiale, Copilot for Security arricchirà ulteriormente la sua offerta con supporto per 25 lingue e l’introduzione di promptbook personalizzati, che consentiranno agli utenti di digitare, salvare e riutilizzare prompt di testo specifici. Tutte queste funzioni sono progettate per semplificare e accelerare le operazioni di sicurezza per gli addetti ai lavori.

Le potenzialità di Microsoft Copilot for Security

Uno studio condotto tra le aziende partecipanti al programma di accesso anticipato ha rivelato che Microsoft Copilot for Security ha permesso di gestire le attività più comuni con una velocità superiore del 22% rispetto ai metodi tradizionali, dimostrando l’efficacia dello strumento nel migliorare l’efficienza dei processi di sicurezza.

Per quanto riguarda la struttura dei prezzi, Microsoft ha optato per un modello basato sul consumo, con una tariffa di 4 dollari per unità di elaborazione della sicurezza. Con questo approccio personalizzabile, Microsoft è adatto sia agli utenti del servizio Copilot stand-alone che a quelli delle edizioni integrate, assicurando una soluzione su misura per le esigenze di sicurezza di ogni organizzazione.