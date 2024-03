WhatsApp, nuovo aggiornamento e utenti felici: ecco perché

Cosa avrebbe dovuto fare WhatsApp per rendere l’idea del suo grande cambiamento nel corso del tempo? Ovviamente quello che effettivamente ha fatto, ovvero aggiornarsi in maniera ricorrente e con delle novità emblematiche. La piattaforma di messaggistica istantanea sta per riportare un nuovo update che fa riscoprire il passato ai suoi utenti.

L’obiettivo è forse quello di rimediare ad un errore o magari di introdurre di nuovo una funzionalità già esistente ma con una struttura migliorata alle spalle. Gli utenti hanno dimostrato di voler seguire in tutto e per tutto l’applicazione colorata di verde, che infatti non ha perso terreno rispetto a Telegram. WhatsApp con tutti gli aggiornamenti che sono stati ufficializzati nel 2023 ha infatti messo a tacere tutte le voci. Il suo dominio è stato confermato e con il ritorno di questa funzionalità si aggiunge un tassello importante ad un organigramma ben preciso.

All’interno del Google Play Beta Program WhatsApp sta rilasciando un aggiornamento che dunque ha effetto solo sugli utenti iscritti. Chi possiede l’accesso alle beta della famosa app di messaggistica può beneficiare di un ritorno alle origini.

WhatsApp ripristina la possibilità di scorrere per passare tra le sezioni

Ok, spieghiamola subito: per “scorrere” si intende lo swipe verso destra o verso sinistra per passare alla sezione dedicata alle chat, agli stati, alle chiamate e alle community. Questa possibilità che già prima era presente su WhatsApp, improvvisamente è scomparsa, obbligando gli utenti a toccare la voce in corrispondenza della sezione scelta.

Con questo nuovo aggiornamento dunque viene tutto ripristinato, concedendo alla navigazione nell’applicazione molta più velocità e fluidità. Ovviamente il tutto va a riguardare la barra superiore, spesso oggetto di diversi test. L’interfaccia di WhatsApp è infatti uno degli aspetti più modificati in assoluto seppur a piccoli passi e senza ma stravolgere il tutto.

Il ritorno di questa funzionalità dunque mostra ancora una volta quanto WhatsApp ci tenga al parere degli utenti. Molto probabilmente l’azienda è ritornata sui propri passi dopo aver ascoltato i diversi feedback del suo pubblico. Ora non è chiaro se questa funzionalità è ritornata per restare o semplicemente se si tratta di un intermezzo verso un nuovo aggiornamento futuro.

Almeno per il momento non si hanno informazioni in merito ad un rilascio in pianta stabile di questa funzionalità.