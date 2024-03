Il nuovo aggiornamento WhatsApp cambia l'app per sempre

Col passare del tempo anche WhatsApp ha deciso di adeguarsi a diversi canoni che gli utenti stavano auspicando. L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo è divenuta ancor migliore grazie ad una campagna di aggiornamenti che hanno contribuito fortemente alla sua fuga da Telegram. Molte persone credevano che quest’ultima potesse raggiungere WhatsApp e superarla, siccome gode di qualche funzionalità in più.

L’applicazione colorata di verde però nell’ultimo anno ha saputo fare davvero tanto dal punto di vista degli update, mettendo a disposizione del pubblico diverse novità. Molte di queste hanno fatto la storia, come la possibilità di inviare video e foto in HD ad esempio. Ora però è tempo di guardare avanti e sembra che l’organigramma per il futuro di WhatsApp sia già bello che programmato.

WhatsApp: la nuova funzione garantisce il filtraggio delle chat

WhatsApp oltre a tutte le funzionalità che ha già dimostrato di saper integrare alla grande, sta anche per modificare parte dell’interfaccia. Si tratta di una piccola barra su cui selezionare delle opzioni, le quali a loro volta andranno a mostrare una parte delle conversazioni. È questo il modo perfetto per filtrare ogni chat, avendo da una parte tutte quelle non lette, tutte quelle inerenti ai gruppi e infine tutte le conversazioni insieme.

L’obiettivo è proprio questo, ovvero fornire al pubblico un grande strumento di raggruppamento. Ormai WhatsApp è un’applicazione universale che tutti utilizzano per ogni tipo di scopo e le chat sono davvero tante da gestire. Averle tutte lì alla rinfusa potrebbe solo contribuire a creare confusione ed è per questo che è arrivato il nuovo aggiornamento.

Almeno per il momento questo è disponibile solo ed unicamente per la versione beta riservata al mondo Android. Gli utenti che vogliono scaricarlo, devono farlo dal Play Store di Google. Per avere l’update in pianta stabile servirà aspettare ancora un po’ di tempo.