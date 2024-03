TIM Power, le offerte di marzo 2024 fino a 150 giga al mese

Non passerà molto altro tempo fino al ritorno in auge nelle classifiche di gradimento da parte di TIM. È partita di nuovo la campagna promozionale, quella vista durante la fine del 2023 che aveva prodotto grandi frutti.

Qualità e quantità non sono mai mancati in quanto aspetti principali, ma ora il gestore italiano si concentra anche sulla convenienza. Sono due le offerte a cui fare riferimento, ma solo ed esclusivamente se si proviene da determinati gestori in particolare.

TIM ha lanciato le sue Power ancora una volta, sono le migliori a marzo

L’azienda ha voluto fare qualcosa di grande proponendo delle opportunità. I nomi da ricordare sono senza dubbio quelli della Power Iron e della Power Supreme Web Easy. I contenuti al loro interno sono analoghi, partendo dai minuti, passando per i messaggi e terminando con i giga. I prezzi sono differenti siccome la seconda offerta offre di più della prima. A sottoscriverle possono essere coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad e con un regalo: un mese gratis.

TIM Power Iron con 100 giga

All’interno di questa nuova offerta del gestore italiano c’è tutto ciò che un utente desidera in genere. Chi la sottoscrive può infatti avere mensilmente ogni tipo di contenuto, partendo da minuti illimitati per telefonare qualunque utente di qualunque gestore.

Anche gli SMS sono totalmente senza limiti verso tutti ma il vero punto di forza sta nella connessione ad Internet: ci sono 100 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 €.

TIM Power Supreme Web Easy con 150 giga

Il vero fiore all’occhiello della nuova campagna promozionale di TIM non poteva che chiamarsi Power Supreme Web Easy. Anche qui ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma i giga salgono a 150. Il prezzo mensile equivale ad una cifra di 7,99 €.

Queste sono le soluzioni del momento ed è innegabile che siano tra le migliori. Ora la scelta sta a quegli utenti che possono avere il privilegio di sottoscriverle.