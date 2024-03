CoopVoce, offerta EVO da 4 EURO al mese: i contenuti

Era difficile pensare che il dominio potesse essere stabilito anche con una promo con pochi contenuti al suo interno. Questo è quanto avvenuto grazie a CoopVoce che ha ufficializzato ormai pochi giorni fa la sua nuova offerta EVO 10. Esatto, “10” come i giga che ci sono al suo interno anche se non è tutto qui.

I vantaggi di sottoscrivere una promozione mobile del genere sono davvero tantissimi e vanno studia perbene. Chi voleva avere a che fare con il celebre gestore virtuale anche non avendo esigenze troppo alte, può finalmente approcciarsi tranquillamente. Non servirà per forza scegliere una delle offerte strapiene di giga e con prezzi leggermente più alti di quelli che ci si auspicava. L’obiettivo è quello di entrare in un mercato molto controverso, ovvero quello dove ci sono anche le persone anziane o i ragazzini.

CoopVoce è riuscita in un’impresa: dominare con una promo che ha solo 10 giga

Nasce con un presupposto chiaro la nuovissima EVO 10 che non manca in nulla: dominare. Si parte innanzitutto dai minuti e dai messaggi fino ad arrivare ad internet. Chi vuole navigare sul web a 10 giga a disposizione in 4G mentre chi vuole effettuare chiamate o inviare messaggi a minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo è di soli 4,90 € al mese e per sempre, senza cambiamenti in corso d’opera.

Il grande vantaggio che oggi concede CoopVoce è di avere ancora 20 giorni di tempo per sottoscrivere l’offerta ma non solo. Chi ci riuscirà in tempo infatti potrà optare per un mese totalmente gratuito e per il costo di attivazione annullato. Consigliamo caldamente agli utenti, per snellire il procedimento utile per la portabilità del numero, di scegliere una nuova scheda eSIM.

È in questo modo che si eviterà di attendere un po’ di tempo in più per far partire ufficialmente la nuova offerta EVO 10.