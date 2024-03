Purtroppo non tutti possono esaudire i propri desideri. Il portafogli piange ogni mese per le continue spese e acquistare uno dei dispositivi pieghevoli Samsung sembrava fino ad ora un sogno lontano. Dai media sudcoreani giunge una notizia che sta mandando in visibilio in fan dell’azienda tecnologica e i curiosi della tecnologia fold. Si parla del possibile arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 6 SE nel 2024. Cos’è che sta scatenando gli utenti online? Il prezzo. A differenza della gamma “classica”, dovrebbe essere più abbordabile.

Samsung mirerebbe a mantenere il costo del Galaxy Z Fold 6 SE inferiore a 800 euro. Considerando i prezzi elevati dei suoi predecessori, il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, il costo è decisamente diverso. Non si parla di una cifra minuscola, ma cosa vi aspettavate? È pur sempre una tecnologia avanzata.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE: cosa sappiamo sullo smartphone

Gli esperti presumono che il Galaxy Z Fold 6 SE possa presentare un design a libro anziché a conchiglia, ma si tratta ancora di una supposizione. Le voci suggeriscono anche che la Samsung potrebbe abbassare i costi del processore, del display e della batteria per mantenere il prezzo contenuto. Sembra però che il modulo fotocamera sarà di qualità superiore, in linea con i dispositivi pieghevoli di fascia alta.

Un’altra fonte indica la possibilità che Samsung elimini il supporto per S Pen per ridurre ulteriormente i costi del dispositivo. Questo conferma le voci precedenti su un prezzo più economico tra 400 e 500 euro. Se la Samsung dovesse seguire il programma del 2023 scorso, ci si aspetta che il lancio del Galaxy Z Fold 6 SE avvenga a luglio.

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 SE potrebbe essere la soluzione ideale per coloro che desiderano sperimentare la tecnologia pieghevole a un prezzo più accessibile. Con caratteristiche e specifiche ancora da confermare, non possiamo fare altro che aspettare con impazienza ulteriori annunci da parte dell’azienda. State già pensando di acquistarlo?