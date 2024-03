Chi in questo momento ha il display dello smartphone pulito? Le vedete le ditate? Forse è il caso di pulirlo, non credete? Ovviamente non potete spruzzarci su il detersivo per i vetri come una qualunque finestra, serve il metodo giusto che, oltre ad eliminare lo sporco, igienizzi al meglio la superficie. Lo schermo del cellulare, dell’iPad o di qualsiasi altro device simile, è, infatti, casa di germi, batteri e virus e immaginate che lo avviciniamo al viso tutti i giorni. Non una bella visione. Non tutti gli schermi degli smartphone e dei dispositivi elettronici sono uguali ed è importante adottare un approccio specifico a seconda della finitura.

Come pulire lo schermo a secondo della tipologia

Display lucidi e opachi hanno esigenze diverse quando si tratta di pulizia. Per gli schermi opachi, come quelli dei computer portatili o dei monitor, è consigliabile utilizzare un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua. Questo metodo rimuove efficacemente germi e sporco senza rischiare di graffiare la superficie delicata. Evitate pressioni eccessive durante la pulizia per non compromettere i pixel dello schermo o causare danni, non serve la forza di Hulk.

Gli schermi lucidi, quelli degli smartphone o dei televisori, possono essere più resistenti ai prodotti chimici aggressivi, ma è comunque meglio usare con moderazione soluzioni a base di alcol etilico o denaturato. Prestate attenzione ai trattamenti antiriflesso, che potrebbero essere danneggiati da detergenti troppo aggressivi. Prima di iniziare la pulizia, non dimenticate assolutamente di spegnere e scollegare il dispositivo dall’alimentazione per evitare incidenti e garantire una manutenzione sicura. Inoltre, assicuratevi che il panno utilizzato sia solo umido, non bagnato, per ridurre il rischio di infiltrazioni dallo schermo che potrebbero danneggiare componenti interne.

La pulizia regolare dello schermo è essenziale per mantenere la chiarezza visiva e l’igiene del dispositivo. Seguendo questi consigli e utilizzando gli strumenti giusti, prolungherete la vita del vostro display senza rompere nulla. Magari pulendolo vi renderete conto che il device non aveva alcun difetto, era solo tremendamente sporco.