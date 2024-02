Samsung vuole a tutti i costi mantenere il suo primato nel settore degli smartphone pieghevoli e quest’anno sembra avere intenzione di proporre più dispositivi rispetto ai soliti Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Non conosciamo ancora i modelli previsti per il Galaxy Unpacked estivo di quest’anno ma un leaker particolarmente affidabile ha rivelato l’esistenza di uno smartphone pieghevole economico. Quest’estate, dunque, potremmo veder arrivare anche un Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, economico ma privo di una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti.

Samsung pensa a un Galaxy Z Fold 6 SE: low cost ma senza S Pen!

Uno degli aspetti che maggiormente ha fatto discutere riguardo i dispositivi pieghevoli Samsung e, in particolar modo, il Samsung Galaxy Z Fold è la mancanza della S Pen all’interno della confezione. I dispositivi rilasciati negli ultimi anni sono tutti in grado di supportare lo stilo ma ogni utente dovrà procedere con l’acquisto separatamente, in più dovrà acquistare una cover adeguata vista la mancanza di un apposito slot in cui riporre lo stilo quando non in utilizzo.

Secondo il rapporto di ETNews, soltanto acquistando il futuro Samsung Galaxy Z Fold 6 SE sarà possibile venir meno all’intoppo ma questa potrebbe non essere del tutto una buona notizia.

Il presunto smartphone pieghevole economico potrebbe infatti non essere in grado di supportare la S Pen, di conseguenza non sarà necessario procedere con l’acquisto separato dell’accessorio. La scelta di eliminare il supporto alla S Pen potrebbe essere dettata dalla volontà di proporre al pubblico un dispositivo meno sofisticato ma dal costo maggiormente accessibile. Molto probabilmente, inoltre, alcune peculiarità verrano meno sul dispositivo proprio al fine di contenere i costi di produzione e poter garantire al pubblico un costo minore rispetto al top di gamma.

Non è ancora chiaro se il progetto sarà effettivamente portato a termine da Samsung né conosciamo il costo effettivo del Galaxy Z Fold SE. In questi ultimi giorni sono emerse soltanto alcune notizie, ancora precoci, su quello che potrebbe essere il design del Galaxy Z Fold 6 ma i dubbi sono ancora numerosi.