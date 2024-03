Lo smartphone, si sa, è uno strumento ormai al centro delle nostre vite. Con il cellulare si svolgono una serie di azioni quotidiane, a partire dalla sveglia che suona la mattina, per finire con la mezz’ora da passare sui social prima di andare a dormire.

A volte però lo smartphone, se utilizzato troppo spesso o in contesti sbagliati, può creare davvero dei danni incredibili.

Uno dei contesti in cui sarebbe preferibile non utilizzare lo smartphone, anzi è proprio vietato, è la guida. Mentre si è alla guida di un’automobile o di qualsiasi altro veicolo è assolutamente vietato utilizzare lo smartphone, poiché potremmo rischiare di diventare un pericolo per gli altri e per noi stessi.

Eppure a volte consultare il nostro cellulare è davvero necessario, per guardare le mappe oppure per rispondere a chiamate di lavoro urgenti. Ecco perché sono nati i sistemi di infotainment come Android Auto e Car Play che collegano il nostro smartphone al display delle automobili, permettendo l’utilizzo dei dispositivi in tutta sicurezza anche durante la guida.

CarPlay, le novità del nuovo aggiornamento

Per quanto riguarda CarPlay, il sistema di Apple, è ottimo per collegare l’iPhone alla propria automobile e utilizzare il telefono in modo del tutto sicuro, comunicando tramite i comandi vocali.

Negli ultimi tempi Apple ha sviluppato degli importanti progetti per il suo sistema che porteranno a un aggiornamento davvero incredibile.

In particolare le nuove modifiche di CarPlay riguarderanno la possibilità di essere esteso a più display e l’opportunità di controllare alcuni comandi del veicolo, come l’accensione o lo spegnimento dell’aria condizionata, oltre a uno sviluppo personalizzato per ciascun modello di automobile.

Lo sviluppo del nuovo CarPlay, a cui sta lavorando da diversi anni, è molto importante per Apple, ma attualmente la maggior parte delle case automobilistiche, a eccezione di Aston Martin e Porsche, ha preferito puntare sul rivale Android Auto.