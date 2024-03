i nostri smartphone, molto spesso, nascondono piccoli segreti che non tutti conoscono e che possono migliorare in maniera significativa la nostra esperienza utente. Uno di questi trucchetti riguarda la tastiera dei dispositivi iPhone e Android. Un trucco grazie a cui è possibile rendere l’esperienza di digitazione dei nostri cellulari molto più fluida, veloce ed efficiente, indipendentemente dal modello di cui disponiamo.

Anche se la tecnologia, soprattutto nell’ ultimo periodo, ha fatto salti da gigante, le tastiere degli smartphone spesso ricevono critiche per la loro scomodità e inefficienza. Per questa ragione molti produttori di telefonia hanno pensato di introdurre una funzione nascosta che, se attivata, può semplificare notevolmente il processo di digitazione manuale.

Smartphone e tastiere, il trucco svelato

Il trucco segreto degli smartphone per scrivere e premere i tasti in maniera molto più rapida ed efficiente, consiste nel tenere premuto il tasto “123” sulla tastiera dell’iPhone e trascinare il dito verso il numero o il simbolo desiderato. Questo semplice gesto riporterà automaticamente la tastiera alla modalità lettere, eliminando la necessità di passare manualmente da i numeri alle lettere e viceversa. Una variante di questo trucco invece, consente di utilizzare un secondo dito per selezionare numeri o simboli, mentre il primo dito tiene premuto il tasto “123”. Questa tecnica aggiunge un nuovo livello di efficienza e velocità alla digitazione, rendendo la scrittura di messaggi, indirizzi e altro ancora un’esperienza più fluida e meno frustrante. Uno dei punti di forza di questo piccolo segreto è il fatto che esso non è legato ad alcun tipo di aggiornamento. Ciò significa che può essere applicato su qualsiasi modello di iPhone, da quelli più vecchi a quelli più recenti.

Insomma, anche se in apparenza insignificanti, piccoli miglioramenti, come quello che vi abbiamo appena mostrato, possono davvero rivoluzionare la nostra esperienza quotidiana con gli smartphone. Oltre ad avere un impatto significativo sulla produttività e sulla qualità del nostro rapporto con la tecnologia moderna. Ecco perché è sempre interessante esplorare e sperimentare le funzioni nascoste dei nostri dispositivi. E voi conoscevate questo piccolo trucco ? In caso di risposta negativa correte a provarlo!