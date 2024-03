CoopVoce EVO Unlimited eSIM, ULTIMO giorno per l'offerta con GIGA illimitati

Il primo intento di CoopVoce è sicuramente quello di dominare, come del resto ha dimostrato già durante gli scorsi anni. Fin dal primo momento, e dunque dal primo anno di attività, non c’è stata gara per gli altri gestori che hanno provato a competere con il forte provider virtuale, essendo le sue soluzioni molto più vantaggiose e durature.

Sempre sulla stessa lunghezza d’onda, CoopVoce non ha mai smesso di lanciare novità riproponendo talvolta ciclicamente anche le vecchie promozioni mobili. È questo il caso delle EVO attualmente disponibili anche se c’è una novità: è arrivata un’offerta che nessuno si aspettava, anche se è ormai in scadenza. La famosissima EVO Unlimited eSIM è una soluzione unica nel suo genere che circoscrive solo alcuni utenti che fanno una scelta ben precisa, ovvero entrare in CoopVoce con una scheda virtuale.

Non si tratta assolutamente di uno svantaggio in quanto scegliere questo prodotto non fisico significherebbe abbreviare i tempi di portabilità. Ne vengono anche altri vantaggi, come il non dover aspettare la scheda SIM fisica che arrivi a casa o magari il rischio di perderla quella volta che la si estrae dallo smartphone. Non c’è il rischio che si smagnetizzi e soprattutto si può installare direttamente una volta scelta la promo.

CoopVoce: ancora qualche ora per avere l’offerta migliore in assoluto

Chi ha bisogno di una nuova offerta che includa tantissimi contenuti al suo interno è di fronte a quella perfetta. La nuova EVO Unlimited eSIM di CoopVoce è ancora disponibile fino alla mezzanotte di questo 20 marzo.

La soluzione concede infinite possibilità agli utenti che, scegliendo una eSIM, possono avere libero accesso ad una promozione mobile che costa 13,90 € al mese. Costo eccessivo? Assolutamente no: al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti ma il vero colpo da maestro consiste nei giga illimitati.

L’offerta è ancora disponibile e prevede un costo di attivazione pari a 10 € solo per la prima volta.